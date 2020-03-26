Альбом для раскрашивания доступен для бесплатной загрузки.

Многие люди по всей планете в эти дни остается дома, из-за карантина или добровольного социального дистанцирования. Немецкий автопроизводитель предлагает занять свободное время простым, но интересным способом – раскрасками.

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Альбом для раскрашивания из 13 страниц можно загрузить по этой ссылке. Главная роль в нем отведена спорткару Audi R8, который несколько раз появляется на страницах альбома. Также альбом содержит рисунки, напоминающие о славном прошлом немецкой марки: классический автомобиль Horch с логотипом Auto Union, гоночный раллийный автомобиль Quattro и спортивный болид 1930-х годов. Как ни странно, среди изображений нет ни одного E-Tron.

Фото: картинки для раскрашивания из альбома Audi / Audi

Эта идея похожа на раскраску от Иэна Каллума с Aston Martin Vanquish 25, хотя Audi подготовила целый альбом, а рисунки в нем имеют разную сложность – нехитрые предназначены для детей, а другие изобилуют сложными геометрическими фигурами, с которыми лучше справятся взрослые.

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