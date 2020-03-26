Альбом для розфарбовування доступний для безкоштовного завантаження.

Багато людей по всій планеті цими днями залишається вдома, через карантин чи добровільне соціальне дистанціювання. Німецький автовиробник пропонує зайняти вільний час простим, але цікавим способом – розмальовками.

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Альбом для розфарбовування з 13 сторінок можна завантажити за цим посиланням. Головна роль у ньому відведена спорткару Audi R8, котрий кілька разів з’являється на сторінках альбому. Також альбом містить малюнки, що нагадують про славне минуле німецької марки: класичний автомобіль Horch з логотипом Auto Union, гоночний ралійний автомобіль Quattro та спортивний болід 1930-х років. Як не дивно, серед зображень немає жодного E-Tron.

Фото: картинки для розфарбовування з альбому Audi / Audi

Ця ідея схожа на розмальовку від Іена Каллума з Aston Martin Vanquish 25, хоча Audi підготувала цілий альбом, а малюнки у ньому мають різну складність – нехитрі призначені для дітлахів, а інші рясніють складними геометричними фігурами, з якими краще впораються дорослі.

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