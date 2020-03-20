Завантажте, роздрукуйте і дайте малюку, разом з набором кольорових олівців.

Щоденне життя припинилося по всьому світу, багато хто з нас лишається вдома в надії сповільнити поширення коронавірусу. Школи та дитячі садки закриті, діти навчаються вдома і найнепосидючіші від нудьги випробовують терпіння своїх батьків на міцність.

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Не знаєте, чим зайняти молодших, аби вони не заважали відеоконференції з босом? Роздрукуйте ці розмальовки від Ієна Каллума – колишного дизайнера Jaguar Land Rover. З ними діти не лише проведуть якийсь час в тиші, а й зможуть отримати винагороду.

На картинках зображено три сюжети з Aston Martin Vanquish 25 – колекційною моделлю британської марки. Ще один ескіз, із гоночним Aston Martin GT3 зараз знаходиться в розробці.

Фото: дитяча розмальовка від Ієна Каллума / Auto Express

Розфарбовані малюнки можна розміщувати у соцмережах із тегом #colourwithcallum – команда Ієна Каллума обіцяє передивитись їх усі та вибрати кращі, котрі обіцяє нагородити призами.

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