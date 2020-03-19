Це глибоко модифікований Chevrolet Corvette C6.

Майк Веттер відомий тим, що cпроектував та побудував автомобіль Джокера із фільму “Загін самогубців” (Suicide Squad), так званий Vader на базі купе Infiniti G35. Тепер він пропонує новий кіт-кар – Slash.

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Спортивний автомобіль є кузовною модифікацією для Chevrolet Corvette C6. Slash має стандартний 6,2-літровий V8 двигун, у данному випадку його продуктивність увища від стандартної на 20 кінських сил і становить 450 к.с. Крім того, для перетворення “Корветт” на “Розріз” знадобився комплект оригінальних колісних дисків та конверсія дверних механізмів, завдяки чому, дверцята спорткара відкриваються вгору та ще й проти ходу.

Не забув кастомайзер і про салон машини. Стандартний інтер’єр Corvette повністю зашили в шкіру, встановили оригінальні крісла та мультимедійну систему відеооглядом.

Продавець з Флориди пропонує автомобіль на eBay за $89 000, обіцяючи навіть гарантію на 12 місяців або пробіг у 2340 км.

Фото: Chevrolet Corvette C6 Slash / eBay

Що стосується машини Джокера з “Загону самогубців”, про неї Майк Веттер розповідає у відео нижче. Це кіт-кар на шасі Infiniti G35, під назвою Vaydor. Надання японському спорткару такого вигляду не потребує втручання в конструкцію шасі та силових агрегатів (3,5-літровий V6) і доступне для самостійного проведення.



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