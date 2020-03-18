Художники не просто розмалювали машину, а “добрались” до металу.

Майстер татуювань на людському тілі Клавдія де Сабе зробила малюнок на Lexus UX за дуже подібною до “людської” технологією. Для створення першого в світі малюнку-татуювання на автомобілі вона використала інструмент Dremel, схожий до бура стоматолога.

Клавдія акуратно висвердлила фарбу аж до металу. Така робота вимагала неймовірної точності, а прийняти максимально комфортне положення тіла при цьому було нелегким завданням.

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Після того, як художниця просвердлила візерунок, вона перейшла до нанесення малюнку фарбою та пензлями. Також був використаний лист “золотої” фольги, щоб надати малюнку тримірного ефекту. На всю цю красу зверху нанесли кілька шарів лаку, щоб машиною можна було користуватись на дорогах.

Від етапу планування до готової продукції минуло півроку. Власне робота з нанесення малюнка художницею та її чоловіком була виконана за 5 восьмигодинних днів. І насамкінець: вартість такого татуювання “Лексусу” обійшлося у кілька разів більше за ціну самого Lexus UX – у 140 тисяч доларів.

Нагадаємо, що дизайнери Lexus представили концепти для Місяця.