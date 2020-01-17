Транспортування в умовах низької гравітації потребує скоригованого підходу до розробки техніки. Поки що це лише теоретичні проекти, але корпорація Toyota постійно думає про день післязавтрашній.

Рекламний слоган Toyota – “Сьогодні, завтра, Тойота”, якнайкраще підходить для концепції транспорту для Місяця. Хоча вона й була розроблена спеціалістами Lexus.

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Якщо людство коли-небудь все ж заселить Місяць, сподіватимемось, що пересуватись планетою воно буде на чомусь, подібному до цих концептів Lexus. Усі вони беруть початок від іншого, більш реалістичного концепту електрокара Lexus LF-30, а створені були спеціально для журналу Document Journal.

Концепт Lexus Zero Gravity являє собою ховербайк – літаючий мотоцикл. Lexus Cosmo – також літаючий транспорт з ракетоподібними формами. “Бульбашковий” Lexus Bouncing Moon Roller уявляє транспорт в шароподібній капсулі, в якому можна пересуватись стрибаючи поверхнею, як м’яч.

Концепт-трансформер Lexus Lunar Cruisar передбачає можливість їздити поверхнею та літати, завдяки колесам, що трансформуються у гвинти квадрокоптера. Він найбільше нагадує прототип Lexus LF-30, а в назві відчувається натяк на Toyota Land Cruiser.

Фото: місячні концепти Lexus / Lexus

Концепт Lexus Lunar Mission Y призначений виключно для переміщення над поверхнею, у той час як Lexus Y являє собою шестиколісний ровер, схожий на сучасні марсоходи та луноходи. Останній концепт створений з думкою про гоночні змагання, чи, принаймні, швідкісну їзду на Місяці і носить назву Lexus Moon Racer.

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