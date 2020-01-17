Транспортировка в условиях низкой гравитации требует скорректированного подхода к разработке техники. Пока что это лишь теоретические проекты, но корпорация Toyota постоянно думает о дне послезавтрашнем.

Рекламный слоган Toyota – “Сегодня, завтра, Тойота”, как нельзя лучше подходит для концепции транспорта для Луны. Хотя она и была разработана специалистами Lexus.

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Если человечество когда-нибудь все же заселит Луну, будем надеяться, что передвигаться по планете оно будет на чем-то, подобном этим концептам Lexus. Все они берут начало от другого, более реалистичного концепта электрокара Lexus LF-30, а созданы были специально для журнала Document Journal.

Концепт Lexus Zero Gravity представляет собой ховербайк – летающий мотоцикл. Lexus Cosmo – также летающий транспорт с ракетоподобными формами. ” Пузырьковый " Lexus Bouncing Moon Roller представляет транспорт в шарообразной капсуле, в котором можно передвигаться, прыгая по поверхности, как мяч.

Концепт-трансформер Lexus Lunar Cruisar предусматривает возможность ездить по поверхности и летать благодаря колесам, которые трансформируются в винты квадрокоптера. Он больше всего напоминает прототип Lexus LF-30, а в названии чувствуется намек на Toyota Land Cruiser.

Фото: лунные концепты Lexus / Lexus

Концепт Lexus Lunar Mission Y предназначен исключительно для перемещения над поверхностью, в то время как Lexus Y представляет собой шестиколесный ровер, похожий на современные марсоходы и луноходы. Последний концепт создан с мыслью о гоночных совервнованиях или, по крайней мере, скоростной езде на Луне и носит название Lexus Moon Racer.

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