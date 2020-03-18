Художники не просто разрисовали машину, а "добрались" до металла.

Мастер татуировок на теле человека Клавдия де Сабе сделала рисунок на Lexus UX по очень похожей на "человеческую" технологии. Для создания первого в мире рисунка-татуировки на автомобиле она использовала инструмент Dremel, подобный буру стоматолога.

Клавдия аккуратно высверлила краску до металла. Такая работа требовала невероятной точности, а принять максимально удобное положение тела при этом было нелегкой задачей.

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После того, как художница просверлила узор, она перешла к нанесению рисунка краской и кистями. Также был использован лист "золотой" фольги, чтобы предоставить рисунку трехмерного эффекта. На всю эту красоту сверху нанесли несколько слоев лака, чтобы машиной можно было пользоваться на дорогах.

От этапа планирования до готовой продукции прошло полгода. Сама работа по нанесению рисунка художницей и ее мужем была выполнена за 5 восьмичасовых дней. И напоследок: стоимость такой татуировки "Лексусу" обошлась в несколько раз больше стоимости самого Lexus UX – в 140 тысяч долларов.

Напомним, что дизайнеры Lexus представили концепты для Луны.