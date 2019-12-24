Рейтинг Consumer Reports составлен по результатам нынешнего года, а в титуле значится 2020 год.

Эксперты независимой некоммерческой организации Consumer Reports назвали автомобили марки Lexus наиболее надежными по результатам годового анализа обращений владельцев и отзывных кампаний. Lexus набрал 81 балл из 100 возможных – больше остальных брендов.

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Средняя оценка модельной линейки Lexus составила 81 балл, что почти вдвое больше, чем среднестатистический показатель отрасли – 41 до 60 баллов. Рейтинг составлен на основе независимых испытаний и анализа данных о 420 тысячах автомобилей.

Для вычисления коэффициента надежности опрашиваются сотни тысяч автовладельцев, отмечаются самые проблемные места, типичные для марок и отдельных моделей, а также выводится общий уровень удовлетворенности. Кроме того, Consumer Reports имеет собственный автомобильный полигон, на котором проводятся испытания.

Свою первую награду за надежность Lexus получил еще в 1995 году от J.D. Power and Associates. С тех пор японский люксовый бренд пополнил свою копилку достижений титулами "Лучший модельный ряд", "Лучший бренд", а также становился №1 в долгосрочном рейтинге надежности автомобилей. В октябре 2013 года Lexus занял первое место в ежегодном обзоре Consumer Reports, а седан Lexus ES 300h стал одним из самых надежных в истории испытаний. Все последующие годы бренд находился в лидерах отчетов Consumer Reports и J.D. Power and Associates.

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