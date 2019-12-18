Ставить на учет старые авто в Литве станет дорого. А значит, дешевых автомоблей из Литвы не будет.

Сейм Литвы 17 декабря принял закон об экологическом налоге на регистрацию транспортных средств. С июля 2020 года он составит от 13,5 до 540 евро на автомобиль и будет зависеть от количества выбросов.

Налог не будет стягиваться с владельцев старинных авто, грузовиков, сельхозтехники и при смене фамилии владельца.

Экологический налог будет начисляться на автомибили, уровень выбросов которых превышает 130 г на км.

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Если эмиссия будет составлять 131-140 граммов, налог на автомобили на дизтопливе составит 30-540 евро, на бензиновый автомобиль – 15-270 евро, если же машина имеет установленное ГБО – 13,5-243 евро. Если эмиссия CO2 будет превышать 301 грамм, налог составит соответственно 540 евро (дизтопливо), 270 евро (бензин) и 243 евро (газ).

Литва до 2030 года ставит за цель сократить эмиссию, что вызывает парниковый эффект газов на 9% по сравнению с 2005 годом. Это предусмотрено в проекте интегрированного Национального плана действий в областях энергетики и климата на 2021-2030 годы.

Напомним, где выбрать авто в Германии.​​​​​​​