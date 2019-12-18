Ставити на облік старі авто в Литві стане дорого. А значить, дешевих автомоблів з Литви не буде.

Сейм Литви 17 грудня прийняв закон про екологічний податок на реєстрацію транспортних засобів. З липня 2020 року він становитиме від 13,5 до 540 євро на автомобіль та залежатиме від кількості викидів.

Податок не буде справлятися з власників старовинних авто, вантажівок, сільгосптехніки та при зміні прізвища власника.

Екологічний податок буде нараховуватись на автомібілі, рівень викидів яких перевищує 130 г на км.

Читайте також: чому українці перестали возити авто з Литви.

Якщо емісія буде складати 131-140 грамів, податок на автомобілі на дизпаливі складе 30-540 євро, на бензиновий автомобіль - 15-270 євро, якщо ж машина має встановлене ГБО – 13,5-243 євро. Якщо емісія CO2 буде перевищувати 301 грам, податок складе відповідно 540 євро (дизпаливо), 270 євро (бензин) і 243 євро (газ).

Литва до 2030 року ставить за мету скоротити емісію, що викликають парниковий ефект газів на 9% в порівнянні з 2005 роком. Це передбачено в проекті інтегрованого Національного плану дій в областях енергетики і клімату на 2021-2030 роки.

Нагадаємо, де вибрати авто у Німеччині.