Пам'ятаєте кадри з литовських авторинків, автобусні тури за машинами та сервіси по реєстрації "євроблях" на місці? Все це - в минулому. Усі три найбільші авторинки Литви майже порожні!

Наприклад на авторику у Вільнюсі майже усі заклади інфраструктури зачинені. Закриті кафе, пункти оформлення автомобілів, а майданчики з автомобілями на продаж безлюдні. Основні покупці автомобілів в Литві тепер – місцеві, молдавани та болгари. Українці майже не беруть.

Литовські пееркупи виявились не готовими до різких змін українського законодавства. Основна маса автомобілів, які тут продаються – 2002 – 2008 року випуску і 95% з них – дизельні. А якраз на старі дизельні авто у нас тепер найбільший акциз.

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Можливо, незабаром литовці підлаштуються під нові реалії та змінять асортимент. І тоді в Литву знову поїдуть за автомобілями, в тому числі з України. Але є ще негативний імідж Литви як "автошроту" Європи. Це відлякує покупців, хоча це не зупиняло "євробляхерів".

Офіційна плата за ввезення будь-якого авто з Європи – 60 євро. Це найдешевша плата у Європі. Окрім того, перевага литовських авторинків – у величезному виборі, відсутності мовного бар'єру для українців, доступних цінах та сприятливими законами для автобізнесу.

Нагадаємо, на яких сайтах можна подивитися авто з Литви.