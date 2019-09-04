Помните кадры из литовских авторынков, автобусные туры за машинами и сервисы по регистрации "евроблях" на месте? Все это – в прошлом. Все три крупнейших авторынка Литвы почти пустые!

Например, на авторике в Вильнюсе почти все заведения инфраструктуры закрыты. Закрыты кафе, пункты оформления автомобилей, а площадки с автомобилями на продажу безлюдны. Основные покупатели автомобилей в Литве теперь – местные, молдаване и болгары. Украинцы почти не берут.

Литовские перекупы оказались не готовы к резким изменениям украинского законодательства. Основная масса автомобилей, которые здесь продаются – 2002-2008 года выпуска и 95% из них – дизельные. А как раз на старые дизельные авто у нас теперь самый большой акциз.

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Возможно, вскоре литовцы подстроятся под новые реалии и изменят ассортимент. И тогда в Литву снова поедут за автомобилями, в том числе из Украины. Но есть еще отрицательный имидж Литвы как "автошрота" Европы. Это отпугивает покупателей, хотя это не останавливало "евробляхеров".

Официальная плата за ввоз любого авто из Европы – 60 евро. Это самая дешевая плата в Европе. Кроме того, преимущество литовских авторынков – в огромном выборе, отсутствии языкового барьера для украинцев, доступных ценах и благоприятных законах для автобизнеса.

Напомним, на каких сайтах можно посмотреть авто из Литвы.