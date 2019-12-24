Рейтинг Consumer Reports складений за результатами нинішнього року, а в титулі значиться 2020 рік.

Експерти незалежної некомерційної організації Consumer Reports назвали автомобілі марки Lexus найбільш надійними за результатами річного аналізу звернень власників та відкличних кампаній. Lexus набрав 81 бал зі 100 можливих – більше за решту брендів.

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Середня оцінка модельної лінійки Lexus склала 81 бал, що майже вдвічі більше, ніж середньостатистичний показник галузі – 41 до 60 балів. Рейтинг складений на основі незалежних випробувань та аналізу даних про 420 000 автомобілів.

Для обчислення коефіцієнта надійності опитуються сотні тисяч автовласників, відзначаються найпроблемніші місця, типові для марок та окремих моделей, а також виводиться загальний рівень задоволеності. Крім того, Consumer Reports має власний автомобільний полігон, на якому проводяться тести.

Свою першу відзнаку за надійність Lexus отримав ще у 1995 році від J.D. Power and Associates. З того часу японський люксовий бренд поповнив свою скарбничку досягнень титулами “Кращий модельний ряд”, “Кращий бренд”, а також ставав №1 в довгостроковому рейтингу надійності автомобілів. У жовтні 2013 року Lexus зайняв перше місце в щорічному огляді Consumer Reports, а седан Lexus ES 300h став одним з найнадійніших за всю історію випробувань. Усі наступні роки бренд перебував у лідерах звітів Consumer Reports та J.D. Power and Associates.

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