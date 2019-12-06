Лоуренс Стролл, батько пілота Формули 1 Ленса Стролла, може стати новим власником британської марки.

Мільярдер з Канади Лоуренс Стролл розглядає можливість придбання великої частки акцій в компанії Aston Martin.

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Активи Стролла-старшого, за підрахунками Autoсar, оцінюються приблизно в 2,4 мільярда євро. Крім іншого, він є співвласником гоночної команди Racing Point, а колекція класичних автомобілів Ferrari вважається однією з найповніших в світі.

Консорціум, очолюваний ним, нібито придивляється до контрольного пакету акцій Aston Martin, користуючись тим, що справи автовиробника зараз йдуть не найкрашим чином. Наразі близько 30% акцій Aston Martin належить компанії Strategic European Investment Group, котра входить в італійську інвестиційну групу Investindustrial. На момент виходу на біржу, в 2018 році, ринкова вартість британського автовиробника становила близько 5,9 мільярда євро, при цьому за підсумками першого півріччя 2019 року повідомлялося про збитки майже в 95 мільйонів євро.

Фото: Лоуренс та Ленс Стролл / f1-world

Чутки про можливий перехід компанії у власність Стролла, породили версії про альянс між Aston Martin та Racing Point. Якщо події підуть за таким сценарієм, це матиме вплав на тісні зв’язки між Aston Martin та Red Bull Racing.

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