Вперше в своїй історії Uber оприлюднив детальний 84-сторінковий звіт про безпеку своїх поїздок в США. Статистичний період охоплює весь 2018-й та частково 2017 роки. Крім атак секуального характеру, було зафіксовано 19 вбивств, 500 зґвалтувань.

Кількість поїздок автомобілів сервісу Uber у Сполучених Штатах становила 2,3 мільярди, тому кількість негативних випадків у статистичній викладці може здаватись мізерною, однак кожна одиниця в цьому числі – це чиєсь життя чи гідність.

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У звіті показано, що в минулому році, під час поїздок Uber, було зафіксовано 3045 звернень про сексуальні домагання. Крім того, Uber повідомила, що дев'ять чоловік були вбиті під час поїздок навмисно і ще 58 людей загинули в автокатастрофах.

Uber також уточнила, що з 3045 зареєстрованих випадків сексуальних домагань в 2018 році (і 2936 – в 2017 році) 235 були зґвалтуваннями, а решта відносяться до різних ступенів домагань. Компанія каже, що переважна більшість з них пов'язані з небажаними поцілунками або дотиками, і такі напади розбиті на 21 категорію. Згідно зі звітом, водії так само часто, як і пасажири, повідомляють про напади на них, в тому числі про п'ять найбільш серйозних форм сексуального насильства.

“Цифри жахливі і їх важко переварити, – заявив The New York Times головний юрист Uber Тоні Уест, – Вони говорять про те, що Uber є відображенням суспільства, якому він служить”. Генеральний директор Uber Дара Хосровшані також написав у Твіттері: “Вважаю, що багато людей будуть здивовані тим, наскільки рідкісні ці інциденти; інші, зі зрозумілих причин вирішать, що подібні випадки все ще занадто поширені. В обох випадках вони будуть праві”.

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