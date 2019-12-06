Впервые в своей истории Uber обнародовал подробный 84-страничный отчет о безопасности своих поездок в США. Статистический период охватывает весь 2018-й и частично 2017 годы. Кроме атак сексуального характера, было зафиксировано 19 убийств 500 изнасилований.

Количество поездок автомобилей сервиса Uber в Соединенных Штатах составляла 2,3 миллиарда, поэтому количество негативных случаев в статистической выкладке может показаться мизерной, однако каждая единица в том числе – это чья-то жизнь или достоинство.

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В отчете показано, что в прошлом году, во время поездок Uber, было зафиксировано 3045 обращений о сексуальных домогательствах. Кроме того, Uber сообщила, что девять человек были убиты во время поездок намеренно и еще 58 человек погибли в автокатастрофах.

Uber также уточнила, что с 3045 зарегистрированных случаев сексуальных домогательств в 2018 году (и 2936 – в 2017 году) 235 были изнасилованиями, а остальные относятся к различным степеням притязаний. Компания говорит, что подавляющее большинство из них связаны с нежелательными поцелуями или прикосновениями, и такие нападения разбиты на 21 категорию. Согласно отчету, водители так же часто, как и пассажиры, сообщают о нападениях на них, в том числе о пяти наиболее серьезных формах сексуального насилия.

"Цифры ужасные и их трудно переварить, – заявил The New York Times главный юрист Uber Тони Уэст. – Они говорят о том, что Uber является отражением общества, которому он служит”. Генеральный директор Uber Дара Хосровшани также написал в Твиттере: "Считаю, что многие люди будут удивлены тем, насколько редки эти инциденты; другие, по понятным причинам решат, что подобные случаи все еще слишком распространены. В обоих случаях они будут правы".

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