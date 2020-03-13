Причина – коронавірус.

Реліз Fast and Furious 9 був запланований на травень цього року. Студія Universal Pictures вирішила перенести прем’єру на наступний рік.

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Пандемія коронавірусу швидко вносить зміни у безліч галузей, і кінобізнес не має імунітету. Офіційний Twitter-акаунт саги “Форсаж” оголосив, що останній фільм F9 вийде на екрани у 2021 році, зокрема, у США – 2-го квітня.

Хоча у заяві не згадується конкретно про новий коронавірус, воно натякає, що світова аудиторія не зможе у повній мірі насолоджуватись фільмом за данних обставин.

“Стало ясно, що цього травня всі наші шанувальники у всьому світі не зможуть побачити фільм”, – йдеться у повідомленні.



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