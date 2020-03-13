FIA офіційно оголосила про скасування першого етапу Королівських гонок.

Як відомо, Гран-прі Китаю було скасовано раніше. Тепер же Міжнародна автомобільна федерація (FIA) офіційно повідомила про відміну ще однієї події з календаря Формула 1. Гоночний уїкенд в Австралії повинен був пройти з 13-15 квітня і стати дебютним етапом перегонів цього року.

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Таке рішення було прийнято керівництвом федерації після того, як стало відомо про зараження коронавірусом одного з членів команди McLaren Racing. Після виявлення інфекції, британський гоночний колектив знявся з Гран-прі Австралії, а решта 9 команд поставили свою участь на голосування і більшістю голосів прийняли рішення про неучасть.

McLaren Racing withdraws from the 2020 Formula 1 Australian Grand Prix. pic.twitter.com/BZvHVKQoev — McLaren (@McLarenF1) March 12, 2020

В офіційній заяві FIA сказано, що всім уболівальникам, які купили квитки, будуть в повному обсязі повернуті гроші. А от азартним вболівальникам, які зробили ставки на перегони, букмекери навряд чи повернуть гроші.

Проведення наступних етапів перегонів у Бахрейні та В'єтнамі наразі під питанням. особливо, зважаючи на те, що в'єтнамський автодром розташований у 350 кілометрах від епіцентру епідемії.

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