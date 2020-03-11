Організатори змістили час проведення міжнародної виставки на серпень.

New York International Auto Show став черговою жертвою коронавіруса – у заплановані дати виставка не відбудеться.

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“Ми робимо цей екстраординарний крок, щоб допомогти захистити наших відвідувачів, експонентів і всіх учасників від коронавіруса”, – сказав Марк Шінберг, президент Асоціації автомобільних дилерів Великого Нью-Йорка, яка проводить виставку.

Для публіки автосалон у Нью-Йорку повинен був відкритися 10 квітня і тривати до 19 квітня. Нові дати проведення виставки – з 28 серпня по 6 вересня. Що станеться з прем'єрами, які планувалося провести на заході, поки невідомо: можливо, за прикладом женевських новинок, частина дебютів відбудеться в онлайн-форматі. У Мережі відбудеться, очевидно, і оголошення переможців конкурсу Car of the Year.

За останніми даними, в США зареєстровано 647 випадків зараження коронавірусів, причому серед регіонів країни, за кількістю хворих, попереду штат Орегон.

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