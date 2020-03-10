Це знакова подія для американського виробника електрокарів, тож Ілон Маск привітав команду працівників заводу у своєму Твіттері, щоб про це дізнались усі.

Сьогодні з конвеєра заводу Tesla у Фрімонті зійшов мільйонний автомобіль марки. Ним став компактний кросовер Model Y.

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Congratulations Tesla team on making our 1,000,000th car!! pic.twitter.com/5M99a9LLQi — Elon Musk (@elonmusk) March 10, 2020

Клієнтські Model Y почнуть доправляти покупцям вже цього місяця і одним з них буде червоний кросовер, який став мільйонним автомобілем марки.

Таким чином Tesla стала першим автовиробником, який подолав відмітку в 1 мільйон випущених електрокарів. Найближчим суперником Tesla у цьому змаганні є партнер з електрифікації Mercedes – китайська компанія BYD.

Фото: мільйонний електрокар Tesla / Tesla, ITC

В той же час старіші марки тільки нарощують оберти. BMW наприкінці минулого року повідомила про випуск півмільйонного електрокара (статистика включає і гібриди), а відмітку в 1 мільйон сподівається пройти до кінця 2021 року. У гіганта Volkswagen електрокарів тільки чверть мільйона, а популярний в Україні Nissan Leaf за всі роки випуску розійшовся по світу тиражем у 450 тисяч.

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