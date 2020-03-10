Это знаковое событие для американского производителя электрокаров, поэтому Илон Маск поздравил команду работников завода в своем Твиттере, чтобы об этом узнали все.

Сегодня с конвейера завода Tesla в Фримонте сошел миллионный автомобиль марки. Им стал компактный кроссовер Model Y.

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Congratulations Tesla team on making our 1,000,000th car!! pic.twitter.com/5M99a9LLQi — Elon Musk (@elonmusk) March 10, 2020

Клиентские Model Y начнут доставлять покупателям уже в этом месяце и одним из них будет красный кроссовер, который стал миллионным автомобилем марки.

Таким образом Tesla стала первым автопроизводителем, который преодолел отметку в 1 миллион выпущенных электрокаров. Ближайшим соперником Tesla в этом соревновании есть партнер по электрификации Mercedes – китайская компания BYD.

Фото: миллионный электрокар Tesla / Tesla, ITC

В то же время старые марки только наращивают обороты. BMW в конце прошлого года сообщила о выпуске полумиллионного электрокара (статистика включает и гибриды), а отметку в 1 миллионв надеется пройти до конца 2021 года. У гиганта Volkswagen электрокаров только четверть миллиона, а популярный в Украине Nissan Leaf за все годы выпуска разошелся по миру тиражом в 450 тысяч.

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