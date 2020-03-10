Заполненное новенькими кроссоверами помещение предназначено для презентации автомобиля корейским СМИ, запланированной на 10 марта. Дебют отложен из-за коронавируса.

Очевидно, Kia планировала представить свою глобальную новинку в Женеве, а затем провести презентацию с тест-драйвом для профильных СМИ в Корее, однако дебюту третьего поколения Sorento помешали обстоятельства.

Также интересно: Ford Bronco показался во всей красе на неофициальных фото

Sorento станет первым кроссовером на новой “гибкой” платформе Kia, ориентированной на широкий диапазон моделей и силовых установок. Одной из особенностей нового кроссовера является компактный моторный отсек, благодаря которому увеличился объем пассажирского пространства. Так, при общем увеличении длины Sorento на 10 мм, расстояние между осями возросло на 35 мм и теперь равно 2 815 мм.

Фото: шпионские снимки “живого” Kia Sorento 2021 / The Korean Car Blog

Кроссовер нового поколения будет иметь практически одинаковый дизайн для рынков Европы, Америки и Азии, как и силовые установки. Известно, что новинка получит комбинированный агрегат из 1,6-литрового мотора и электродвигателя мощностью 44,2 кВт. Общая производительность гибрида составит 230 л.с. В Корее и США покупатели также смогут приобрести автомобиль с 2,5-литровым двигателем мощностью 281 л.с. Позже линейку должны дополнить 2,2-литровый дизельный мотор на 200 сил и более производительный гибридный агрегат.

По предварительной информации, Kia Sorento третьего поколения попадет на конвейер до конца нынешнего года, а в дилерских шоурумах появится в последние недели этого или же в начале следующего года.

Также интересно: Mercedes-Benz обновил линейку E-Class