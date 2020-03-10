Заповнене новенькими кросоверами приміщення призначене для презентації автомобіля корейським ЗМІ, запланованої на 10 березня. Дебют відкладено, через коронавірус.

Вочевидь, Kia планувала представити свою глобальну новинку у Женеві, а потім провести презентацію з тест-драйвом для профільних ЗМІ у Кореї, однак дебюту третього покоління Sorento завадили обставини.

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Sorento стане першим кросовером на новій “гнучкій” платформі Kia, орієнтованій на широкий діапазон моделей та силових установок. Однією з особливостей нового кросовера є компактний моторний відсік, завдяки якому збільшився обсяг пасажирського простору. Так, при загальному збільшенні довжини Sorento на 10 мм, відстань між осями зросла на 35 мм і тепер дорівнює 2815 мм.

Фото: шпигунські знімки “живого” Kia Sorento 2021 / The Korean Car Blog

Кросовер нового покоління матиме практично однаковий дизайн для ринків Європи, Америки та Азії, як і силові установки. Відомо, що новинка отримає комбінований агрегат з 1,6-літрового мотора і електродвигуна потужністю 44,2 кВт. Загальна продуктивність гібрида становитиме 230 к.с. У Кореї і США покупці також зможуть придбати автомобіль з 2,5-літровим двигуном потужністю 281 к.с. Пізніше лінійку повинні доповнити 2,2-літровий дизельний мотор на 200 сил та більш продуктивний гібридний агрегат.



За попередньою інформацією, Kia Sorento третього покоління потрапить на конвеєр до кінця нинішнього року, а в дилерських шоурумах з’явиться в останні тижні цього або ж на початку наступного року.

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