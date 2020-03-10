А также внедорожной версии Sandero Stepway.

Румынская марка Dacia уже долгое время работает над новым поколением Sandero. Третье поколение этой модели должно дебютировать в этом году, а в следующем уже выйти в продажу. Пока можем бросить первый взгляд на Sandero 2021.

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Бюджетные компакты Dacia известны в Украине под маркой Renault. С помощью материнской компании марка Dacia улучшает свой имидж и будущие новинки будут иметь немного фрацузского шарма и кое-что из технологий Renault. Пару изображений новинки обнародовал портал AutoWeek.nl.

Судя по снимкам, Sandero в дизайне будет следовать за новым Duster и еще больше уподобится кроссоверу в офф-роуд формате Sandero Stepway. Внимание привлекает, в первую очередь, оптика новинки – узкая, диодная, что придает агрессивный вид когда-то довольно простой модели бюджетного класса.

Фото: новые Sandero Stepway и Sandero / AutoWeek.nl

Технические аспекты нового поколения Sandero пока неизвестны. Однако, по слухам, большинство компонентов модель получит от пятого поколения Renault Clio, список моторов которого включает несколько 1-литровых агрегатов, дизели и также пару гибридов.

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