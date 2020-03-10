А також позашляхової версії Sandero Stepway.

Румунська марка Dacia вже довгий час працює над новим поколінням Sandero. Третя генерація цієї моделі повинна дебютувати цього року, а наступного вже вийти у продаж. Поки що можемо кинути перший погляд на Sandero 2021.

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Бюджетні компакти Dacia відомі в Україні під маркою Renault. З допомогою материнської компанії марка Dacia покращує свій імідж і майбутні новинки матимуть трохи фрацузького шарму та дещо з технологій Renault. Пару зображень новинки оприлюднив портал AutoWeek.nl.

Судячи зі знімків, Sandero в дизайні слідуватиме за новим Duster і ще більше уподібниться кросоверу в офф-роуд форматі Sandero Stepway. Увагу привертає, в першу чергу, оптика новинки – вузька, діодна, що надає агресивного вигляду колись доволі простій моделі бюджетного класу.

Фото: нові Sandero Stepway та Sandero / AutoWeek.nl

Технічні аспекти нового покоління Sandero поки невідомі. Однак, за чутками, більшість компонентів модель отримає від п'ятого покоління Renault Clio, список моторів якого включає кілька 1-літрових агрегатів, дизелі та також пару гібридів.

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