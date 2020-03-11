Организаторы сместили время проведения международной выставки на август.

New York International Auto Show стал очередной жертвой коронавируса – в запланированные даты выставка не состоится.

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"Мы делаем этот экстраординарный шаг, чтобы помочь защитить наших посетителей, экспонентов и всех участников от коронавируса", – сказал Марк Шинберг, президент Ассоциации автомобильных дилеров Большого Нью-Йорка, которая проводит выставку.

Для публики автосалон в Нью-Йорке должен был открыться 10 апреля и продлиться до 19 апреля. Новые даты проведения выставки – с 28 августа по 6 сентября. Что произойдет с премьерами, которые планировалось провести на мероприятии, пока неизвестно: возможно, по примеру женевских новинок, часть дебютов состоится в онлайн-формате. В Сети состоится, очевидно, и объявление победителей конкурса Car of the Year.

По последним данным, в США зарегистрировано 647 случаев заражения коронавирусом, причем среди регионов страны, по количеству больных, впереди штат Орегон.

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