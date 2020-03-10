Еще каких-то четверть века назад автомобиль считался предметом роскоши. В советские времена машины хоть и стоили сравнительно недорого, но купить их было непросто.

Многие из тех, кто жил еще при СССР, помнят, сколько стоили автомобили в ту эпоху. Да и в целом в интернете можно найти статьи с указанием цен на машины в Советском Союзе.

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Однако говорит ли что-то молодому человеку сумма, скажем, в 5 000 советских рублей? Вряд ли настоящую цену авто можно понять, даже зная, что один советский рубль в те времена стоил около $0,5 – 0,7. Поэтому попробуем посчитать, сколько продукция автопрома Советского Союза стоила бы в современных деньгах.

Сразу отметим, что точные цифры установить сложно, если вообще возможно. А вот примерную стоимость подсчитать вполне реально.

Как считаем?

Существует два пути "выхода" на современные цены советских авто. Первый из них – примерный курс к советскому рублю в 60-х – первой половине 80-х годов. За основу мы взяли среднюю зарплату в современной Украине (11 000 – 13 000 грн/500 долларов) и Советском Союзе (120 – 140 рублей), а также цены на основные продукты питания и товары первой необходимости сейчас и тогда, например, килограмм вареной колбасы стоил 180 – 220 грн и 2,2 рубля (в СССР) соответственно, буханка хлеба – 12 – 18 грн и 0,16 рублей (в СССР) соответственно. В итоге, получилось соотношение гривны к советскому рублю – примерно 100:1. Таким образом, чтобы получить (примерную!) среднюю стоимость советского автомобиля по состоянию на сегодня, нужно умножить его стоимость в рублях на сто, чтобы получить стоимость в гривнах.

Советские рубли и гривны

Второй путь (исходя из покупательной способности населения) – путем подсчета количества средних зарплат в Украине, которое необходимо было бы потратить на покупку того или иного авто сегодня, исходя из его стоимости в советских рублях. Здесь расчет по такой формуле: число средних советских зарплат, которое было нужно откладывать на покупку определенного авто, умножаем на размер средней украинской зарплаты сегодня (а это, напомним, около 500 долларов). И, таким образом, получаем современную цену советского автомобиля.

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Кроме гривны, далее стоимость автомобилей будет также приведена в долларах (по курсу 25). Что же касается самих автомобилей, для примера мы взяли самые популярные модели: ЗАЗ-968 Запорожец, Москвич-412, ВАЗ-21011, ВАЗ-2103 и ГАЗ-24 Волга.

Так сколько же стоят?

ЗАЗ-968

В середине 1970-х ЗАЗ стоил 3 500 рублей, а с 1979-го – 5 000 рублей. Если брать среднюю сумму в 4 000 рублей, то на покупку этого авто советскому человеку нужно было откладывать почти 31 зарплату. Таким образом, сейчас бы 968-й стоил:

400 000 грн ($16 000), если исходить из формулы 100:1;

387 500 грн ($15 500), если исходить из количества необходимых средних зарплат на покупку.

Москвич-412

Москвич стоил 5 000 рублей, то есть на него требовалось 38 зарплат. Таким образом, сейчас бы его стоимость составила:

500 000 грн ($20 000) по первой формуле;

475 000 грн ($19 000) по второй формуле.

ВАЗ-21011

"Копейка" стоила в СССР в 6 000 рублей, что равнялось 46 средних зарплат. На выходе имеем:

600 000 грн ($ 24 000) по первой формуле;

575 000 грн ($ 23 000) по второй;

ВАЗ-2103

А вот "Тройку" продавали за 7 500 рублей – эквивалент 57 зарплат. Это значит, что сегодня ее пришлось бы покупать за:

750 000 грн ($30 000) по первому расчету;

712 500 грн ($28 500) по второму.

ГАЗ-24 Волга

Наконец, переходим к автомобилю мечты советского гражданина – ГАЗ-24 Волга. Цены на этот автомобиль часто "прыгали", но в среднем он стоил 10 000 рублей, из чего следует вывод, что на его покупку нужно 77 зарплат. На сегодняшний день он обошелся бы в:

1 000 000 грн ($40 000), если брать первую методику расчета;

962 500 грн ($38 500), если исходить из второй методики.

Вывод

Из всего можно сделать вывод, что советские автомобили, несмотря на свою простоту (даже по меркам того времени), стоили недешево. Сегодня "Запорожец" стоил бы как новый Renault Duster, а ГАЗ-24 "Волга" – как Toyota Camry в полном "фарше". Но не меньше впечатляет и тот факт, сколько в СССР приходилось откладывать деньги на покупку автомобиля…