Старый автомобиль плох тем, что в нем постепенно изнашиваются все узлы и детали. Причем в некоторых случаях одни детали начинают разрушать другие, соседние. Как остановить лавинообразный процесс самоуничтожения?

Старое авто - это не просто изношенные агрегаты, это еще и масса мелких неурядиц, проследить за которыми владелец не всегда успевает. А они в свою очередь могут спровоцировать уже серьезные поломки, которые обещают и финансовые затраты, и потерю машиной подвижности.



Если пренебрегать мелкими техническими проблемами, они в конце концов могут привести к серьйозным проблемам – вызову эвакуатора и дорогому ремонту.

Между тем, внимательный автовладелец, зная основные направления поиска этих мелочей, может вовремя их выявлять и устранять. Подсказать все вероятные отказы невозможно, однако мы можем в качестве образца указать несколько типичных ситуаций.

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Потеря пластиковых креплений и фиксирующих деталей. Разного рода пистоны, фиксаторы, хомуты держат длинные и гибкие элементы под капотом и под днищем. Когда они теряются, то электрические провода, трубки топливопроводов и гидравлики могут начать касаться подвижных деталей и в конце концов будут "перепилены" ими. В результате обесточивания машины, отказ тормозов, а то и пожар.

Разрушение деталей, которые не изнашиваются. Даже детали, теоретически не претерпевающие износа, могут разрушиться – чаще всего из-за коррозии, утомления металла или вибрации. А уже как следствие этого – повреждение соседних деталей. Например, тяжелый аккумулятор из-за разрушенного крепления может съехать в сторону, оборвать провода, шланги или повредить своей массой блок предохранителей

Дефлектор или кронштейн вентилятора радиатора, потеряв из-за коррозии свое крепление, может сместиться под весом електромоторчика, и в такт с вибрациями двигателя начать “грызть” радиатор. В итоге – антифриз на дороге, а машина – на буксире или эвакуаторе. Как вариант – вместе с кроштейном смещается и вентилятор, который лопастями беспощадно “фрезерует” нежный алюминий радиатора.

Частично разрушенный кронштейн вентиляторов, вибрируя, прорезал поперек трубок радиатора борозду. Радиатор – под замену.

Вовремя не замененный сальник внешне проявляется как потение узла, однако могут быть и внутренние, более разрушительные процессы. Жидкая смазка, которую сальник перестал держать в агрегате, может вымыть консистентную смазку из подшипника. Как результат – замена подшипника, порой недешевая и хлопотная. Такое случается, скажем, в агрегатах трансмиссии, полуосях, а также в жидкостных помпах.

Сгнил водосток. В подкапотном объеме порой забиваются возрастной грязью или просто ржавеют каналы стока воды, отбортовки, сливные трубки. На первый взгляд пустяковая вещь, а на самом деле – дождевая вода может быть направлена на разъемы проводов и электронные блок, которые купание не очень любят.

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Электрика. На некоторых двигателях пробой того или иного изолятора в цепи высокого напряжения свечей зажигания водитель может заметить разве что как неустойчивый холостой ход. Но вскоре из-за этого может выйти из строя катушка зажигания – очень недешевая вещь. Поэтому нельзя оставлять без внимания все нештатные проявления в работе силового агрегата.

Копеечный сальник (поз. 4) трудно заменить, поэтому владельцы пренебрегают его состоянием. А тем временем жидкое масло, протекая через изношенный сальник, вымывает консистентную смазку из подшипника (поз. 9.). И ремонт становится еще дороже.

Понятно, что стремление исправить на старой машине все недостатки будет означать попытки превратить ее в новую. А такое если и возможно, то обойдется очень не дешево. Поэтому, когда уж вам хочется сохранить работоспособность вашей ласточки как можно дольше, выясните все ее слабые и уязвимые места, чтобы следить за ними. Для этого следует посоветоваться с автомеханиками, которые специализируются именно на вашей модели, а также почитайте форумы фанатов вашей марки.

Рекомендация Авто24

Даже если ваш подержанный автомобиль когда-то был безупречно надежной иномаркой, со временем он перестает быть таким. Вместе со старением вашей “ласточки” вам придется поменять и ваш водительский менталитет (когда уже нет возможности поменять само авто). Открывайте капот чаще. И все изменения, что вы под ним увидите, анализируйте с точки зрения влияния на работу важнейших систем. Да, придется проявлять смекалку и техническую фантазию – однако именно это и отличает нашего отечественного автомобилиста от пафосных иностранных юзеров.

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