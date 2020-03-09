Старий автомобіль поганий тим, що в ньому поступово зношуються всі вузли та деталі. Причому в деяких випадках одні деталі починають руйнувати інші, сусідні. Як зупинити лавиноподібний процес самознищення?

Старе авто – це не просто зношені агрегати, це ще й маса дрібних негараздів, слідкувати за якими власник не завжди встигає. А вони у свою чергу можуть спровокувати вже серйозні поламки, що обіцяють і фінансові витрати, і втрату машиною рухомості.



Якщо нехтувати дрібними технічними негараздами, вони врешті-решт можуть спричинити серйозні проблеми – виклик евакуатора і дорогий ремонт.

Між тим, уважний автовласник, знаючи основні напрямки пошуку цих дрібниць, може вчасно їх виявляти і усувати. Підказати усі ймовірні відмови неможливо, проте ми можемо вказати декілька найтиповіших ситуацій.

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Втрата пластикових кріплень та фіксуючих деталей. Різного роду пістони, фіксатори, хомути утримують довгі та гнучкі елементи під капотом та під днищем. Коли вони губляться, то електричні дроти, трубки паливопроводів та гідравліки можуть почати торкатися рухомих деталей і врешті-решт будуть “перепиляні” ними. В результаті – знеструмлення машини, відмова гальм, а то й пожежа.

Руйнація деталей, що не зношуються. Навіть деталі, які теоретично не зазнають зносу, можуть зруйнуватись – найчастіше через корозію, втому металу або вібрації. А вже як наслідок цього – пошкодження сусідніх деталей. Наприклад, важкий акумулятор через зруйноване кріплення може з’їхати убік, обірвати дроти, шланги або пошкодити своєю масою блок запобіжників.

Дефлектор або кронштейн вентилятора радіатора, втративши через корозію своє кріплення, може зміститись під вагою електромоторчика, і в такт з вібраціями двигуна почати “гризти” радіатор. В результаті – антифриз на дорозі, а машина – буксирі чи евакуаторі. Як варіант – разом з кроштейном зміщується і вентилятор, який лопатями нещадно “фрезерує” ніжний алюміній радіатора.

Частково зруйнований кронштейн вентиляторів, вібруючи, прорізав поперек трубок радіатора борозду. Радіатор – під заміну.

Вчасно не замінений сальник зовні проявляється як потіння вузла, проте можуть бути й внутрішні, більш руйнівні процеси. Рідке мастило, яке сальник перестав тримати в агрегаті, може вимити консистентну змазку з підшипника. Як результат – заміна підшипника, часом недешева і клопітна. Таке трапляється, скажімо, в агрегатах трансмісії, напіввісях, а також у рідинних помпах.

Згнив водосток. У підкапотному об’ємі часом забиваються віковим брудом або просто іржавіють канали стоку води, відбортовки, зливні трубки. На перший погляд дріб’язкова річ, а насправді – дощова вода може бути спрямована на роз’єми дротів та електронні блок, які купання не дуже полюбляють.

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Електрика. На деяких двигунах пробій того чи іншого ізолятора в ланцюгу високої напруги свічок запалювання водій спочатку може помітити хіба що як нестійкий холостий хід. Але незабаром через це може вийти з ладу котушка запалювання – дуже недешева річ. Тому не можна залишати поза увагою всі нештатні прояви в роботі силового агрегата.

Копійчаний сальник (поз. 4) важко замінити, тож власники нехтують його станом. А тим часом рідка олива, протікаючи через зношений сальник, вимиває консистентне мастило з підшипника (поз. 9.). І ремонт стає ще дорожчим.

Зрозуміло, що прагнення виправити на старій машині все недоліки означатиме намагання перетворити її на нову. А таке якщо й можливо, то обійдеться дуже не дешево. Тому, коли вже вам хочеться зберегти працездатність вашої ластівки якомога довше, з’ясуйте усі її слабкі та вразливі місця, щоб слідкувати за ними. Для цього слід порадитись з автомеханіками, що спеціалізуються саме на вашій моделі, а також почитайте форуми фанатів вашої марки.

Рекомендація Авто24

Навіть якщо ваш вживаний автомобіль колись був бездоганно надійною іномаркою, з часом він перестає бути таким. Разом із старінням вашої “ластівки” вам доведеться поміняти і ваш водійський менталітет (коли вже немає змоги поміняти саме авто). Відкривайте капот частіше. І всі зміни, що ви під ним побачите, аналізуйте з точки зору впливу на роботу найважливіших систем. Так, доведеться проявляти кмітливість та технічну фантазію – проте саме це й відрізняє нашого вітчизняного автомобіліста від пафосних закордонних юзерів.

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