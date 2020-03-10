Ще якихось чверть століття назад автомобіль вважався предметом розкоші. За радянських часів автівки хоч і коштували порівняно недорого, та купити їх було непросто.

Багато з тих, хто жив ще при СРСР, пам'ятають, скільки коштували автомобілі в ту епоху. Та й в цілому в інтернеті можна знайти статті із зазначенням цін на машини в Радянському Союзі.

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Однак чи говорить щось молодій людині сума, скажімо, в 5 000 радянських рублів? Навряд чи справжню ціну авто можна зрозуміти, навіть знаючи, що один радянський рубль у ті часи коштував близько $0,5 – 0,7. Тому спробуємо порахувати, скільки продукція автопрому Радянського Союзу коштувала б у сучасних грошах.

Відразу відзначимо, що точні цифри встановити складно, якщо взагалі можливо. А ось приблизну вартість підрахувати цілком реально.

Як рахуємо?

Існує два шляхи "виходу" на сучасні ціни радянських авто. Перший з них – зразковий курс до радянського рубля в 60-х – першій половині 80-х років. За основу ми взяли середню зарплату в сучасній Україні (11000-13000 грн / 500 доларів) і Радянському Союзі (120-140 рублів), а також ціни на основні продукти харчування та товари першої необхідності зараз і тоді наприклад, кілограм вареної ковбаси коштував 180-220 грн і 2,2 рубля (в СРСР) відповідно, буханець хліба - 12-18 грн і 0,16 рублів (в СРСР) відповідно. У підсумку, вийшло співвідношення гривні до радянського рубля - приблизно 100:1. Таким чином, щоб отримати (приблизну!) середню вартість радянського автомобіля станом на сьогодні, потрібно помножити його вартість в рублях на сто, аби отримати вартість у гривнях.

Радянські рублі і гривні

Другий шлях (виходячи з купівельної спроможності населення) – шляхом підрахунку кількості середніх зарплат в Україні, яке необхідно було б витратити на покупку того чи іншого авто сьогодні, виходячи з його вартості в радянських рублях. Тут розрахунок за такою формулою: кількість середніх радянських зарплат, які було потрібно відкладати на покупку певного авто, множимо на розмір середньої української зарплати сьогодні (а це, нагадаємо, близько 500 доларів). І, таким чином, отримуємо сучасну ціну радянського автомобіля.

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Крім гривні, далі вартість автомобілів буде також приведена в доларах (за курсом 25). Що ж стосується самих автомобілів, для прикладу ми взяли найпопулярніші моделі: ЗАЗ-968 Запорожець, Москвич-412, ВАЗ-21011, ВАЗ-2103 і ГАЗ-24 Волга.

Так скільки ж коштують?

ЗАЗ-968

В середині 1970-х ЗАЗ коштував 3500 рублів, а з 1979-го – 5000 рублів. Якщо брати середню суму в 4000 рублів, то на покупку цього авто радянській людині потрібно відкладати майже 31 зарплату. Таким чином, зараз би 968-й коштував:

400 000 грн ($ 16 000), якщо виходити з формули 100: 1;

387 500 грн ($ 15 500), якщо виходити з кількості необхідних середніх зарплат на покупку.

Москвич-412

Москвич коштував 5000 рублів, тобто на нього вимагалося 38 зарплат. Таким чином, зараз би його вартість склала:

500 000 грн ($ 20 000) за першою формулою;

475 000 грн ($ 19 000) за другий формулою.

ВАЗ-21011

"Копійка" обходилася в СРСР в 6000 рублів, що дорівнювало 46 середніх зарплат. На виході маємо:

600 000 грн ($ 24 000) за першою формулою;

575 000 грн ($ 23 000) за другий.

ВАЗ-2103



А ось "Трійку" продавали за 7500 рублів - еквівалент 57 зарплат. Це означає, що сьогодні її довелося купувати за:

750 000 грн ($ 30 000) за першим розрахунком;

712 500 грн ($ 28 500) за другим.

ГАЗ-24 Волга

Нарешті, переходимо до автомобіля мрії радянського громадянина - ГАЗ-24 “Волга”. Ціни на цей автомобіль часто "стрибали", але в середньому він коштував 10 000 рублів, з чого випливає висновок, що на його покупку потрібно 77 зарплат. На сьогоднішній день він обійшовся би в:

1 000 000 грн ($ 40 000), якщо брати першу методику розрахунку;

962 500 грн ($ 38 500), якщо виходити з другої методики.

Висновок

З усього можна зробити висновок, що радянські автомобілі, незважаючи на свою простоту (навіть за мірками того часу), коштували недешево. Сьогодні "Запорожець" коштував би як новий Renault Duster, а ГАЗ-24 "Волга" - як Toyota Camry в повному "фарші". Але не менш вражає і той факт, скільки в СРСР доводилося відкладати гроші на покупку автомобіля…

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