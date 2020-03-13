FIA официально объявила об отмене первого этапа Королевских гонок.

Как известно, Гран-при Китая было отменено ранее. Теперь же Международная автомобильная федерация (FIA) официально сообщила об отмене еще одного события из календаря Формула 1. Гоночный уикенд в Австралии должен был пройти с 13-15 апреля и стать дебютным этапом гонки этого года.

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Такое решение было принято руководством федерации после того, как стало известно о заражении коронавирусом одного из членов команды McLaren Racing. После обнаружения инфекции, британский гоночный коллектив снялся с Гран-при Австралии, а остальные 9 команд поставили свое участие на голосование и большинством голосов приняли решение о неучастии.

McLaren Racing withdraws from the 2020 Formula 1 Australian Grand Prix. pic.twitter.com/BZvHVKQoev — McLaren (@McLarenF1) March 12, 2020

В официальном заявлении FIA сказано, что всем болельщикам, которые купили билеты, будут в полном объеме возвращены деньги. А вот азартным болельщикам, которые сделали ставки на гонки, букмекеры вряд ли вернут деньги.

Проведение следующих этапов гонки в Бахрейне и Вьетнаме пока под вопросом. особенно, учитывая то, что вьетнамский автодром расположен в 350 километрах от эпицентра эпидемии.

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