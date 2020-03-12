Те, кто пережил танцы возле движущихся машин в "Кики челлендж" и падение ведер с водой на голову, ищут себе новые опасные приключения и быстротечную славу.

Примотка людей клейкой лентой к стенам или другим поверхностям-очередной тренд соцсетей. В большинстве случаев он безопасен, хотя и нелепый, но не в этот раз.

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Житель Ростова-на-Дону в своем Instagram называет себя каскадером-экстремалом”. Его страница содержит немало головокружительных трюков, каждый из которых мог стоить ему жизни или здоровья. И последний превосходит все предыдущие “достижения” блогера свои уровнем риска и отсутствием смысла. Настойчиво советуем не повторять подобное.

Автор видеоролика с помощью друзей прилепился к боковой части Ford Mustang GT армированным скотчем, после чего автомобиля разогнался до скорости в 140 км/час. Судя по кадрам, опасный эксперимент проводился на сельской дороге, а не оживленной автомагистрали – по крайней мере, от возможных последствий не пострадали бы другие участники дорожного движения.

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