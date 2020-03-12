Ті, хто пережив танці біля рухомих машин в "Кікі челлендж" та падіння відер з водою на голову, шукають собі нових небезпечних пригод та швидкоплинної слави.

Примотування людей клейкою стрічкою до стін чи інших поверхонь – черговий тренд соцмереж. У більшості випадків він безпечний, хоча й безглуздий, але не цього разу.

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Житель Ростова-на-Дону в своєму Instagram називає себе “каскадером-екстремалом”. Його сторінка містить чимало карколомних трюків, кожен з яких міг коштувати йому життя чи здоров’я. Та останній перевершує всі попередні “досягнення” блогера свої рівнем ризику та відсутністю сенсу. Наполегливо радимо не повторювати подібне.

Автор відеоролика з допомогою друзів приліпився до бічної частини Ford Mustang GT армованим скотчем, після чого автомобіля розігнався до швидкості у 140 км/год. Судячи з кадрів, небезпечний експеримент проводився на сільській дорозі, а не пожвавленій автомагістралі – принаймі, від можливих наслідків не постраждали б інші учасники дорожнього руху.

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