Насправді, головними тут є вантажівки, а не великий начальник, що стоїть нагорі.

“Volvo Trucks представляє чотири нові вантажівки Volvo FH, Volvo FH 16, Volvo FM та Volvo FMX. Вони настільки міцні, що з них можна створити вежу з нашим президентом на чолі. Це стало можливим завдяки новій задній осі Volvo FMX, яка здатна витримати до 38 тонн”, – повідомляє шведський виробник.

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Колосальна вежа з вантажівок сягає 15 метрів заввишки і важить 58 тонн. І вона рухома, оскільки в основі башти стоїть потужна вантажівка Volvo FMX. Знадобилось близько місяця, щоб спроектувати і побудувати цю вежу, а головне – переконатись в абсолютній безпечності конструкції. Показати це вирішили, покатавши на вершині боса компанії – Роджера Альма.



“Volvo FMX та його 38-тонне шасі здатні витримати вагу інших автомобілів, але, крім цього, під час зйомок нам також потрібно було забезпечити підтримку постійної швидкості і чіткого напрямку руху – з цим допомогли впоратися система динамічного рульового управління Volvo і досвідчений водій”, – каже інженер Volvo Trucks Маркус Вікстрьом.



В секторі комерційного транспорту випуск навіть однієї нової вантажівки – неабияка подія, а одночасний запуск одразу чотирьох новинок – грандіозний, небачений раніше проект.

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