Полтавський блогер вирішив зробити копію відомого електричного пікапа зі старенького мікроавтобуса.

На Youtube-каналі Kramer-TV вийшло три серії проекту про переробку з мікроавтобуса Citroen пікапа Tesla Cybertruck. Блогер Ілля Крамер розповідає про всі етапи створення легенарного пікапу.

В першому випуску автор проекту розповідає про процес підбору автомобіля-донору для створення Тесли Сайбертрак (він його називає, Кібертрак). Мета – зробити автомобіль, який буде за розмірами аналогічний американському пікапу. Спочатку обирали з-поміж кількох пікапів, однак зупинились на Citroen С25. За розмірами він близький до Tesla Cybertruck. Автомобіль на ходу, хоча має технічні проблеми. Втім, від нього потрібна лише ходова, а кузов майже весь відпиляли.

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Другий етап створення української Tesla Cybertruck – зварка рами. Для цього з мікроавтобуса зняли всі вікна, зрізали дах та завезли в гараж. Потім обрізали всі непотрібні частини кузова та залишили лише платформу. Потім вирішили, що треба збільшити колісну базу ще на метр. Для цього перерізали машину навпіл та вставили раму.

Кузов фактично зробили новим, колісні арки збільшили. На виробництво металевої рами пішло аж 170 метрів металевого профіля. Оригінальна Tesla Cybertruck зроблена з нержавіючої сталі, однак це дуже дорогий метал, тому українська версія – зі звичайної листової сталі. Також є кілька інших технічних нюансів.

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На середину лютого 2020 року вже готовий корпус та кузов копії Tesla Cybertruck, залишилось його пофарбувати, обладнати салон, вмонтувати вікна та світлові прилади. Таким чином, здалеку творіння полтавських майстрів можна буде переплутати зі знаменитим пікапом від Tesla, який мало хто бачив вживу.

Нагадаємо, що поки що доступні лише масштабні модельки Tesla Cybertruck.