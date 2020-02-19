У компанії заявили, що попит на пікапи набагато вище, ніж можна зібрати за три-чотири роки.

На форумі "Клубу власників Cybertruck" з'явилася неофіційна інформація про кількість зібраних замовлень на модель - їх вже понад 522 000.

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Стверджується, що ці дані засновані на "таблиці відстеження бронювання Tesla Cybertruck, в якій вказані фактичні номери замовлень". У самій компанії цю інформацію не прокоментували.

Цифра 522 000 виглядає реалістичною з кількох причин. По-перше, ще в листопаді 2019 року, в перший місяць прийому замовлень, Ілон Маск оголосив про 250 000 зібраних заявок на покупку електричного пікапа. По-друге, в кінці минулого року Маск заявив, що попит на модель "набагато вище, ніж ми можемо випустити за три-чотири роки". Але незважаючи на це, дані про 522 000 зібраних замовлень не можна назвати офіційними, так як Tesla ніколи не публікувала дані бронювання Cybertruck.

На форумі дійсно наводиться таблиця, яка містить інформацію про передзамовлення: в ній вказано штат, з якого прийшла заявка, дата оформлення, номер замовлення, а також модифікація пікапа. З таблиці випливає, що найбільшу кількість клієнтів вибрали двомоторний версію, трохи менше замовлень припадає на Cybertruck з трьома моторами.

Це відповідає звіту Tesla, опублікованому в листопаді. Тоді повідомлялося, що версію з одним електродвигуном замовили 17 відсотків клієнтів, з двома - 42 відсотки, а з трьома - 41 відсоток.

Для того, щоб оформити заявку на покупку новинки, необхідно заплатити 100 доларів. Всього для моделі передбачено три варіанти установок. Базова з одним мотором на задній осі коштує від 39,9 тисячі доларів, двомоторний версія - 49,9 тисячі доларів, а тримоторний Cybertruck - 69,9 тисячі доларів.

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