Драконівські штрафи за використання автомобілів на іноземній реєстрації вже вступили в силу, але поліція зараз не штрафує "євробляхерів".

Вся справа, як і раніше, у відсутності взаємодії між державними органами. Поліція мала б штрафувати "євробляхерів", але в них нема доступу до бази митниці. Тому патрульний, що зупинив автомобіль, не може перевірити, чи були порушені строки перебування на митній території України.

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Ця інформація актуальна станом на 20.01.2020 року. "МВС офіційно підтвердила, що у патрульних поліцейських відсутній доступ до митної бази. Тому поліцейські не можуть штрафувати авто на євро номерах, як і повідомлялось раніше", – пишуть на сторінці спільноти власників нерозмитнених авто.

Втім з відповіді поліції стає зрозуміло, що робота по отриманню доступу до загальної бази митниці триває і цілком можливо, що найближчим часом державні структури почнуть взаємодіяти між собою.

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