Драконовские штрафы за использование автомобилей на иностранной регистрации уже вступили в силу, но полиция сейчас не штрафует "евробляхеров".

Все дело, как и раньше, в отсутствии взаимодействия между государственными органами. Полиция должна штрафовать "евробляхеров", но у них нет доступа к базе таможни и патрульный, который остановил автомобиль, не может проверить были ли нарушены сроки пребывания на таможенной территории Украины.

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Эта информация актуальна по состоянию на 20.01.2020 года. "МВД официально подтвердило, что у патрульных полицейских отсутствует доступ к таможенной базе. Поэтому полицейские не могут штрафовать авто на еврономерах, как и сообщалось ранее", – пишут на странице сообщества владельцев нерастаможенных авто.

Однако с ответа полиции становится понятно, что работа по получению доступа к общей базе таможни продолжается и вполне возможно, что в ближайшее время государственные структуры начнут взаимодействовать между собой.

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