В компании заявили, что спрос на пикапы гораздо выше, чем можно собрать за три-четыре года.

На форуме "Клуба владельцев Cybertruck" появилась неофициальная информация о количестве собранных заказов на модель – их уже более 522 тысячи.

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Утверждается, что эти данные основаны на "таблице отслеживания бронирования Tesla Cybertruck, в которой указаны фактические номера заказов". В самой компании эту информацию не прокомментировали.

Цифра 522 тысячи выглядит реалистичной по нескольким причинам. Во-первых, еще в ноябре 2019 года, в первый месяц приема заказов, Илон Маск объявил о 250 тысячах собранных заявок на покупку электрического пикапа. Во-вторых, в конце прошлого года Маск заявил, что спрос на модель "гораздо выше, чем мы можем выпустить за три-четыре года". Но несмотря на это, данные о 522 тысячах собранных заказов нельзя назвать официальными, так как Tesla никогда не публиковала данные бронирования Cybertruck.

На форуме действительно приводится таблица, содержащая информацию о предзаказах: в ней указан штат, с которого пришла заявка, дата оформления, номер заказа, а также модификация пикапа. Из таблицы следует, что наибольшее количество клиентов выбрали двухмоторную версию, немного меньше заказов приходится на Cybertruck с тремя моторами.

Это соответствует отчету Tesla, опубликованному в ноябре. Тогда сообщалось, что версию с одним электродвигателем заказали 17 процентов клиентов, с двумя – 42 процента, а с тремя – 41 процент.

Для того, чтобы оформить заявку на покупку новинки, необходимо заплатить 100 долларов. Всего для модели предусмотрено три варианта установок. Базовая с одним мотором на задней оси стоит от 39,9 тысячи долларов, двухмоторная версия – 49,9 тысячи долларов, а трехмоторный Cybertruck – 69,9 тысячи долларов.

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