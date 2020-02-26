Полтавский блогер решил сделать копию известного электрического пикапа со старого микроавтобуса.

На Youtube-канале Kramer-TV вышло три серии проекта о переделке микроавтобуса Citroen в пикап Tesla Cybertruck. Блогер Илья Крамер рассказывает обо всех этапах создания легенарного пикапа.

В первом выпуске автор проекта рассказывает о процессе подбора автомобиля-донора для создания Теслы Сайбертрак (он его называет Кибертрак). Цель – сделать автомобиль, который будет по размерам аналогичен американскому пикапу.

Сначала выбирали из нескольких б/у пикапов, однако остановились на Citroen С25. По размерам он близок к Tesla Cybertruck. Автомобиль на ходу, хотя с техническими проблемами. Впрочем, от него требуется только ходовая, а кузов почти весь отпилили.

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Второй этап создания украинской Tesla Cybertruck – сварка рамы. Для этого из микроавтобуса сняли все окна, срезали крышу и завезли в гараж. Затем обрезали все ненужные части кузова и оставили только платформу. Потом решили, что нужно увеличить колесную базу еще на метр. Для этого перерезали машину пополам и вставили раму.

Кузов фактически сделали новым, колесные арки увеличили. На производство рамы ушло аж 170 метров металлического профиля. Оригинальная Tesla Cybertruck сделана из нержавеющей стали, однако это очень дорогой металл, поэтому украинская версия – из обычной листовой стали. Также есть несколько других технических нюансов.

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К середине февраля 2020 года уже готовый корпус и кузов копии Tesla Cybertruck, осталось его покрасить, оборудовать салон, встроить окна и световые приборы. Таким образом, издалека творение полтавских мастеров можно будет перепутать со знаменитым пикапом от Tesla, который мало кто видел вживую.

Напомним, что пока доступны только масштабные модельки Tesla Cybertruck.