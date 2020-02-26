S90, V90 та V90 Cross Country отримали модернізований дизайн, оснащення та мотори.

Седан Volvo S90 і універсал V90 дочекались рестайлінгу, хоча оригінальні машини досі не втратили своєї “свіжості” та привабливого вигляду. Візуальні зміни мінімальні, технічні – еволюційні.

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Кожен поважаючий себе виробник повинен мати в лінійці моделей гібридні версії, бажано різних видів. Система “м’якого” гібрида являє собою найлегшу електричну надбудову до ДВЗ. Саме така призначена оновленим Volvo 90-ї серії.

Зміни у зовнішності – суто косметичні: нові протитуманні фари, трохи інший спойлер та бампери, а в універсала та Cross Country діодна оптика на кормі тепер інакше показує поворот. Плюс нові колісні диски та кольори кузову.

S90 і V90 2021 модельного року отримали стереосистему Bowers & Wilkins з модернізованим підсилювачем і системою шумозаглушення. Стала доступна фірмова система очищення повітря, котра позбавляє салон “майже від всіх, навіть найкрихітніших часток” усього за кілька хвилин.

Фото: Volvo S90, V90 та V90 Cross Country 2021 модельного року / Volvo

Як і решта м’яких гібридів Volvo, новинки з індексом 90 обіцяють зниження витрати пального на 15%. Детальна специфікація Volvo S90, V90 та V90 Cross Country нового зразка буде оприлюднена, після презентації в Женеві.

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