S90, V90 и V90 Cross Country получили модернизированный дизайн, оснащение и моторы.

Седан Volvo S90 и универсал V90 дождались рестайлинга, хотя оригинальные машины до сих пор не потеряли своей "свежести" и привлекательного вида. Визуальные изменения минимальные, технические – эволюционные.

Смотрите также: Polestar Precept: йети из Швеции едет в Швейцарию

Каждый уважающий себя производитель должен иметь в линейке моделей гибридные версии, желательно разных видов. Система "мягкого" гибрида представляет собой легкую электрическую надстройку к ДВС. Именно такая предназначена обновленным Volvo 90-й серии.

Изменения во внешности – чисто косметические: новые противотуманные фары, немного другой спойлер и бамперы, а у универсала и Cross Country диодная оптика на корме теперь иначе показывает поворот. Плюс новые колесные диски и цвета кузова.

S90 и V90 2021 модельного года получили стереосистему Bowers & Wilkins с модернизированным усилителем и системой шумоподавления. Стала доступна фирменная система очистки воздуха, которая избавляет салон от "почти всех, даже самых мелких частиц" всего за несколько минут.

Фото: Volvo S90, V90 и V90 Cross Country 2021 модельного года / Volvo

Как и остальные мягкие гибриды Volvo, новинки с индексом 90 обещают снижение расхода топлива на 15%. Подробная спецификация Volvo S90, V90 и V90 Cross Country нового образца будет обнародована после презентации в Женеве.

Также интересно: Новый Mercedes-AMG GLA 45 получил невероятно мощный мотор