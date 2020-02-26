На самом деле, главными здесь являются грузовики, а не большой начальник, который стоит наверху.

"Volvo Trucks представляет четыре новых грузовика Volvo FH, Volvo FH 16, Volvo FM и Volvo FMX. Они настолько прочны, что из них можно создать башню с нашим президентом во главе. Это стало возможным благодаря новой задней оси Volvo FMX, которая способна выдержать до 38 тонн”, – сообщает шведский производитель.

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Колоссальная башня из грузовиков достигает 15 метров высотой и весит 58 тонн. И она подвижная, поскольку в основе башни стоит мощный грузовик Volvo FMX. Понадобилось около месяца, чтобы спроектировать и построить эту башню, а главное – убедиться в абсолютной безопасности конструкции. Показать это решили, покатав на вершине босса компании – Роджера Альма.

“Volvo FMX и его 38-тонное шасси способны выдержать вес других автомобилей, но, кроме этого, во время съемок нам также нужно было обеспечить поддержку постоянной скорости и четкого направления движения – с этим помогли справиться система динамического рулевого управления Volvo и опытный водитель”, – говорит инженер Volvo Trucks Маркус Викстрьом.

В секторе коммерческого транспорта выпуск даже одного нового грузовика – незаурядное событие, а одновременный запуск сразу четырех новинок – грандиозный, невиданный ранее проект.

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