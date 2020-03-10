Активісти «Зупини Лося» вперше провели рейд щодо пішоходів.

В Києві дуже багато багатосмугових проспектів, які переходити дуже небезпечно. І щодна таким чином під колесами автомобілів гинуть кілька людей. Активісти «Зупини Лося» провели рейд серед пішохідних «лосів», які перебігають через шість смуг швидкісної вулиці, ризикуючи втратити власне життя та зіпсувати його невинному водієві.

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Молоді люди просто ігнорують підземний перехід у них під носом, літні - скаржаться на біль у ногах та віддаленість світлофора.

Цього разу активісти не полінувалися і вивчили норми ДБН та з’ясували, що ДБН порушені саме на цьому відрізку дороги. Відтак, команда «ЗупиниЛося» відправила запит на встановлення у цьому місці світлофорного об’єкта, щоб врятувати там людські життя та стати ближчими до цивілізованої Європи.

Дивіться відео, як люди перебігають через 6 смуг руху:

Нагадаємо, що український суд зобов'язав пішоходів платити за пошкоджений автомобіль.