Активисты "Останови Лося" впервые провели рейд относительно пешеходов.

В Киеве очень много многополосных проспектов, переходить которые очень опасно. И ежедневно таким образом под колесами автомобилей погибают несколько человек. Активисты “Останови Лося” провели рейд среди пешеходных “лосей”, которые перебегают через шесть полос скоростной улицы, рискуя потерять собственную жизнь и испортить ее невиновному водителю.

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Молодые люди просто игнорируют подземный переход у них под носом, пожилые – жалуются на боль в ногах и удаленность светофора.

В этот раз активисты не поленились и изучили нормы ДБН и выяснили, что ДБН нарушены именно на этом отрезке дороги. Следовательно, команда “Останови Лося” отправила запрос на установку в этом месте светофорного объекта, чтобы спасти там человеческие жизни и стать ближе к цивилизованной Европе.

Смотрите видео, как люди перебегают через 6 полос движения:

Напомним, что украинский суд обязал пешеходов платить за поврежденный автомобиль.