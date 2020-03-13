Причина – коронавирус.

Релиз Fast and Furious 9 был запланирован на май этого года. Студия Universal Pictures решила перенести премьеру на следующий год.

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Пандемия коронавируса быстро вносит изменения во множество отраслей, и кинобизнес не имеет иммунитета. Официальный Twitter-аккаунт саги “Форсаж” объявил, что последний фильм F9 выйдет на экраны в 2021 году, в частности, в США – 2-го апреля.

Хотя в заявлении не упоминается конкретно о новом коронавирусе, оно намекает, что мировая аудитория не сможет в полной мере наслаждаться фильмом из-за данных обстоятельств.

"Стало ясно, что в этом мае все наши поклонники во всем мире не смогут увидеть фильм”, – говорится в сообщении.

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