Это глубоко модифицированный Chevrolet Corvette C6.

Майк Веттер известен тем, что спроектировал и построил автомобиль Джокера из фильма “Отряд самоубийц” (Suicide Squad), так называемый Vader на базе купе Infiniti G35. Теперь он предлагает новый кит-кар – Slash.

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Спортивный автомобиль является кузовной модификацией для Chevrolet Corvette C6. Slash имеет стандартный 6,2-литровый V8 двигатель, в данном случае его производительность выше стандартной на 20 лошадиных сил и составляет 450 л.с. Кроме того, для преобразования “Корветт” на “Разрез” понадобился комплект оригинальных колесных дисков и конверсия дверных механизмов, благодаря чему, двери спорткара открываются вверх.

Не забыл кастомайзер и о салоне машины. Стандартный интерьер Corvette полностью зашили в кожу и алькантару, установили оригинальные кресла и мультимедийную систему видеообзором.

Продавец из Флориды предлагает автомобиль на eBay за $89 000, обещая даже гарантию на 12 месяцев или пробег в 2 340 км.

Фото: Chevrolet Corvette C6 Slash / eBay

Что касается машины Джокера из “Отряда самоубийц”, о ней Майк Веттер рассказывает в видео ниже. Это кит-кар на шасси Infiniti G35, под названием Vaydor. Предоставление японскому спорткару такого вида не требует вмешательства в конструкцию шасси и силовых агрегатов (3,5-литровый V6) и доступно для самостоятельного проведения.

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