Загрузите, распечатайте и дайте малышу, вместе с набором цветных карандашей.

Ежедневная жизнь прекратилась по всему миру, многие из нас остаются дома в надежде замедлить распространения коронавируса. Школы и детские сады закрыты, дети учатся дома и самые непоседливые от скуки испытывают терпение своих родителей на прочность.

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Не знаете, чем занять младших, чтобы они не мешали видеоконференции с боссом? Распечатайте эти раскраски от Иена Каллума – бывшего дизайнера Jaguar Land Rover. С ними дети не только проведут некоторое время в тишине, но и смогут получить вознаграждение.

На картинках изображены три сюжета с Aston Martin Vanquish 25 – коллекционной моделью британской марки. Еще один эскиз, с гоночным Aston Martin GT3 сейчас находится в разработке.

Фото: детская раскраска от иена Каллума / Auto Express

Раскрашенные рисунки можно размещать в соцсетях с тегом #colourwithcallum – команда Иена Каллума обещает пересмотреть их все и выбрать лучшие, которые обещает наградить призами.

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