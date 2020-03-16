Энтузиаст создал специальное приложение, которое позволяет полноценно пользоваться персональным компьютером и его возможностями удаленно.

Технологичность Tesla уже давно не секрет – бортовую электронику автомобилей марки можно использовать даже для майнинга криптовалют! Там также есть встроенные игры для развлечений, во время длительной остановки. А приложение Rainway от независимого разработчика еще больше расширяет функционал Tesla.

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Приложение Rainway предназначено для потоковой передачи данных с персонального компьютера пользователя на бортовой компьютер автомобиля. Подсоединив к нему игровой джойстик, можно играть практически в любую компьютерную игру прямо в машине. Автор программы – Эндрю Сэмпсон, отмечает, что использование программы Rainway возможно только во время стоянки электромобиля.

Разработчик надеется, что Илон Маск позволит ему интегрировать это приложение в заводскую прошивку, чтобы расширить возможности для всех пользователей Tesla.

"Каждую игру с ПК теперь можно играть на своем Tesla через @RainwayApp", – написал Сэмпсон в своем Твиттере. "Будьте в курсе, что вы не сможете пользоваться приложением во время движения, игровой поток будет прерван одновременно с запуском двигателя". В коротком видеоролике Сэмпсон показал запуск игры Crysis на экране Tesla – игры, с достаточно высокими требованиями к производительности ПК.

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